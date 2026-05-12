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Grupo Alimentação e Bebidas acumulou alta de 3,44% no 1º quadrimestre no IPCA

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 13:37:00 Editado em 12.05.2026, 13:47:16
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O custo da Alimentação e Bebidas já acumulou uma alta de 3,44% no primeiro quadrimestre de 2026. O grupo saiu de uma alta de 1,56% em março para uma elevação de 1,34% em abril, uma contribuição de 0,29 ponto porcentual para a taxa de 0,67% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último mês. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os preços dos alimentos para consumo em casa subiram 1,64% em abril, quinto mês de aumentos consecutivos. Houve altas na cenoura (26,63%), leite longa vida (13,66%), cebola (11,76%), tomate (6,13%) e carnes (1,59%). Na direção oposta, houve recuos no café moído (-2,30%) e frango em pedaços (-2,14%).

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O café já acumula uma queda de 5,99% em 12 meses, o primeiro recuo de preços desde abril de 2024, quando ficou negativo em 1,58%.

"A expectativa de boa safra traz uma pressão para queda de preços", explicou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.

A alimentação fora do domicílio subiu 0,59% em abril: o lanche aumentou 0,71%, e a refeição teve elevação de 0,54%.

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