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Grendene reporta lucro líquido ajustado de R$ 150,984 milhões no 3º trimestre, 18,2% menor

Escrito por Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Grendene teve lucro líquido ajustado de R$ 150,984 milhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 18,2% ante o terceiro trimestre de 2025. A receita líquida somou R$ 742,131 milhões no período, baixa de 2,4% em base anual, e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 133,692 mil, recuo de 6,2%.

O volume total de pares vendidos foi de 35,771 milhões, queda de 1,5% ante o terceiro trimestre de 2025. O resultado foi puxado pelo mau desempenho externo. A quantidade exportada de pares foi 21,6% menor, um total de 5,752 milhões. No mercado interno, foram 30,019 milhões de pares, crescimento de 3,6%.

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O resultado financeiro líquido ajustado foi de R$ 54,729 milhões, 42,7% menor que o de igual período de 2025. Já as disponibilidades líquidas da companhia no trimestre totalizavam R$ 1,3 bilhão, ante R$ 2,1 bilhões no fim do terceiro trimestre de 2025.

"A redução observada no período reflete principalmente as distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio realizadas aos acionistas, parcialmente compensadas pela sólida geração de caixa operacional", informou a empresa.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast.

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3º trimestre balanço Grendene
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