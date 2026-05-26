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Greer diz que governo Trump está preocupado com déficit comercial com o México

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 19:50:00 Editado em 27.05.2026, 02:09:27
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O Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer, afirmou nesta terça-feira, 26, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está preocupado com o déficit comercial norte-americano com o México, ao comentar as prioridades de Washington na agenda de comércio exterior.

"Os EUA irão impor tarifas sobre produtos mexicanos enquanto o país mantiver um grande déficit comercial", disse Greer durante participação em painel em Nova York.

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Segundo Greer, a questão da balança comercial dos EUA deve ganhar destaque nas discussões sobre o USMCA, o acordo comercial entre EUA, México e Canadá. Ele indicou que, nas negociações, o governo pretende tratar de mudanças nas regras de origem, com o objetivo de elevar o conteúdo produzido nos Estados Unidos dentro das cadeias produtivas da região. "Os países da região receberão tratamento preferencial", destacou Greer.

Sobre o Canadá, Greer afirmou que os Estados Unidos enfrentam "problemas comerciais significativos". Segundo ele, até o momento, somente o país vizinho e a China adotaram medidas de retaliação às tarifas impostas por Trump. "A realidade é que passamos o último ano e meio visitando países e dizendo a eles que precisamos de algum nível de tarifa", acrescentou.

Em relação à China, o USTR disse que os investimentos chineses nos Estados Unidos serão analisados caso a caso, sugerindo uma abordagem seletiva para avaliar operações e possíveis implicações estratégicas.

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