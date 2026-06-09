Greer diz que EUA estão avançando na obtenção de minerais críticos e cita Brasil como parceiro

O Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, em inglês), Jamieson Greer, afirmou nesta terça-feira, 9, que o país está avançando rapidamente na obtenção doméstica de minerais críticos e que há projetos ambiciosos para o setor não só nos EUA, mas parcerias estratégicas com a Malásia, Austrália e Brasil - apesar das eventuais tensões com o país, de acordo com ele.

"Todos os departamentos estão trabalhando para isso", disse Greer sobre a produção interna de minerais críticos em entrevista à Fox Business,

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Segundo ele, a União Europeia (UE) está mostrando flexibilidade insuficiente em relação às regulamentações digitais e ambientais que estão sufocando as exportações americanas. Greer delineou os termos das medidas tarifárias acordadas com o bloco e lamentou o que chamou de "falha" da UE até agora em cumprir a parte regulatória do acordo.

Sobre as novas propostas tarifárias que visam 60 países no combate ao trabalho forçado por meio de tarifas, ele enfatizou que essas taxas combatem práticas comerciais desleais e que contribuíram para um déficit comercial de US$1,2 trilhão.

Greer acrescentou que a equipe de comércio do México virá aos EUA na próxima semana para conversas bilaterais sobre o acordo EUA-México-Canadá (USMCA).