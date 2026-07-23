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Greer: Ação de hoje começará a corrigir o que é violação dos direitos humanos

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 20:03:00 Editado em 23.07.2026, 20:14:08
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O representante comercial americano (USTR), Jamieson Greer, afirmou que a ação tomada hoje pelo governo americano começará a "corrigir o que é tanto uma violação dos direitos humanos quanto uma prática comercial distorcida, visando melhorar o bem-estar dos trabalhadores em todo o mundo".

A fala citada em comunicado do USTR ocorre após o departamento anunciar a imposição de tarifas de 10% ou 12,5% a 60 parceiros comerciais, sujeita a certas isenções de produtos, por falha em impor e aplicar efetivamente uma proibição à importação de bens produzidos com trabalho forçado.

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"Os Estados Unidos têm uma proibição de importação de produtos com trabalho forçado há quase um século e a aplicam rigorosamente; já passou da hora de nossos parceiros comerciais fazerem o mesmo", disse Greer no comunicado.

"Estou encorajado pelos parceiros comerciais que agiram rapidamente para adotar proibições de importação de produtos com trabalho forçado e espero garantir sua aplicação efetiva", afirmou.

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