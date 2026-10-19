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Granja com foco de Newcastle em SC tem 6 mil perus e nenhuma ave saiu, diz ministro

Escrito por Isadora Duarte e Leandro Silveira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A granja comercial de perus em que foi confirmado um foco da Doença de Newcastle em Nova Itaberaba, no oeste de Santa Catarina, abriga aproximadamente 6 mil animais, e nenhuma ave saiu da propriedade, afirmou nesta segunda-feira, 19, o ministro da Agricultura, André de Paula. Segundo ele, as medidas sanitárias de suspensão das atividades da granja foram adotadas imediatamente após a confirmação do foco, na noite de domingo.

O ministro informou que 133 granjas localizadas na área perifocal estão sendo acompanhadas pelas equipes de defesa agropecuária. A área de restrição sanitária abrange os municípios de Nova Erechim, Coronel Freitas e Águas Frias, em Santa Catarina.

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A investigação começou em 21 de setembro, quando foi realizada coleta de material em uma propriedade rural em Nova Erechim, no âmbito de ações de vigilância ativa. Em 14 de outubro, o resultado inicial das análises indicou a necessidade de investigação complementar, e novas amostras foram encaminhadas para confirmação. O resultado positivo para a Doença de Newcastle foi confirmado na noite de domingo, segundo as informações apresentadas pelo Ministério da Agricultura.

De Paula destacou que o foco foi identificado por meio de vigilância ativa, o que, segundo ele, demonstra a robustez do sistema sanitário brasileiro. O ministro também elogiou a rapidez e a transparência das ações adotadas pelas equipes de defesa agropecuária. "Estamos trabalhando desde o primeiro momento com toda a defesa agropecuária do Estado de Santa Catarina", afirmou.

Ele acrescentou que conversou com o governador catarinense, Jorginho Mello (PL), na manhã desta segunda-feira. De acordo com o ministro, o governador já estava ciente do ocorrido e havia se reunido com sua equipe para tratar do caso. "Nós estamos trabalhando juntos nessa questão. Essa parceria é muito importante", disse.

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O ministro ressaltou ainda que o consumo de carne de aves inspecionada segue sem contraindicações. "O consumo dessa carne não traz nenhum risco às pessoas", afirmou.

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AGRICULTURA/SC/NEWCASTLE/DOENÇA/FOCO/CONFIRMAÇÃO/ANDRÉ DE PAULA
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