Grandes mercados já aceitam pagamento com PIX; saiba mais

Apesar de ter chegado a tão pouco tempo, o PIX mostrou que veio para ficar. Tanto que vários estabelecimentos já estão aceitando essa forma de pagamento, pois sabem que ela é mais prática para os consumidores.

Ao contrário dos cartões de débito, que também retiram dinheiro da conta, o PIX não requer o uso de cartão e máquina, apenas do celular. Essa é apenas uma das vantagens da nova forma de fazer compras, que só tende a crescer pelo país.

Aumento do PIX pelo Brasil

Lançado no final de 2020, o PIX é um sucesso de aceitação entre consumidores e comerciantes. De acordo com esta pesquisa divulgada no Portal Exame, cerca de 65% dos e-commerces já aceitam a nova forma de pagamento. Já os números para débito e boleto são 34% e 75%, respectivamente. Ou seja, o PIX está perto de ser tão aceito quanto o boleto, e já superou o uso de débito nas compras digitais.

Porém, a aceitação também é vista em estabelecimentos físicos. Seja em grandes ou pequenas lojas, as transações com o novo recurso têm sido realizadas sem muitos sustos, oferecendo vantagens para os clientes e os empresários.

Como as pessoas já saem de casa com o celular, é prático usar o aparelho para realizar as compras. Dessa forma, a tendência é que o cartão, tal como é conhecido hoje, passe a ser uma segunda opção. Alguns acreditam até que em breve ele deixará de existir, da mesma forma que ocorreu com o cheque.

Neste encarte do Atacadão, além das diversas promoções que podem ser vistas, o destaque fica por conta do rodapé, onde está escrito que o mercado aceita PIX. Por ser algo recente, será comum ver esse anúncio de divulgação à medida que os mercados começarem a aceitar o tipo de pagamento.

Para realizar a compra dessa forma, basta ter a chave PIX associada com a conta bancária e ter internet para fazer a transação. Diferentemente de uma operação comum, nesse caso, o dinheiro é transferido na hora, assim, o comerciante pode verificar que o pagamento foi recebido.

Vantagens do PIX

Como já dito, o PIX oferece vantagens para os consumidores e os comerciantes. Os clientes podem usar o próprio aparelho para realizar o pagamento, mesmo que estejam sem o cartão. Além do mais, a operação é concluída em segundos, e o comprovante está na palma da mão para ser mostrado ao vendedor.

Outra vantagem é que dependendo do valor da compra já é possível parcelar o PIX. Os bancos oferecem essa possibilidade, com um custo adicional. Por isso, é importante que o consumidor avalie as condições antes de tomar a decisão.

Por sua vez, os comércios não precisam recorrer às máquinas de cartão, nem pagar taxas pela operação. Atualmente, as empresas pagam cerca de 1% por receber na forma de débito, sendo que no crédito o custo é ainda maior.

Cuidados

Quando grandes novidades chegam ao mercado, vale a pena ficar de olho, pois os golpistas podem se aproveitar da situação. No caso dos consumidores, o cuidado maior deve ser com o próprio celular, já que vários crimes foram registrados envolvendo o futuro dos aparelhos por causa do PIX.

Há ainda consumidores que fingem realizar pagamentos para obter produtos. Um exemplo que se popularizou foi de um cliente de uma pizzaria que fez um PIX no valor de R$ 0,01. Como o estabelecimento percebeu a tempo, enviou a ele uma pizza falsa.

É nítido como o PIX está mudando a forma como se vende e se compra no país. Mas, além de aproveitar os benefícios, é essencial tomar cuidado para não ter qualquer prejuízo.

