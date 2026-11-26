A nova proposta de tarifas dos Estados Unidos reacendeu a incerteza comercial na Ásia e provocou reações de governos que podem ser afetados pelas medidas.

Na quarta-feira, 25, o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) divulgou os resultados de uma investigação sobre subsídios a setores industriais de 14 economias, entre elas China, Brasil, Taiwan e Vietnã. As tarifas propostas têm como alvo práticas que Washington considera responsáveis por gerar excesso de capacidade industrial e prejudicar o comércio americano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, afirmou que líderes como o presidente chinês, Xi Jinping, reconhecem a ameaça dessas práticas à economia global. Segundo Greer, onde não houve avanços para corrigi-las, o presidente Donald Trump propõe novas medidas.

"Com isso, podemos garantir condições equitativas para os trabalhadores americanos e traçar um caminho novo e mais sustentável para a economia mundial", acrescentou.

A aplicação das tarifas ainda depende de detalhes que não foram definidos. O Vietnã enfrenta a maior alíquota proposta, seguido por Índia, China e Singapura, segundo analistas do Maybank. Possíveis isenções - especialmente para semicondutores e produtos farmacêuticos - podem reduzir o impacto sobre Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Malásia. Também há espaço para negociações que levem à redução das alíquotas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As audiências do USTR estão previstas para começar no fim de janeiro. Com isso, a incerteza sobre as tarifas pode se estender pelo primeiro trimestre do próximo ano, afirma o Maybank.

As reações dos governos variaram. A China reiterou que mantém uma posição consistente nas questões econômicas e comerciais com os EUA. Na quarta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, disse que guerras tarifárias não beneficiam nenhum dos lados e defendeu que as divergências sejam resolvidas por meio do diálogo.

"A chamada 'sobrecapacidade' é uma falsa questão. A China se opõe ao uso desse argumento como pretexto para manipulação política", afirmou Guo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Singapura disse discordar das conclusões da investigação e estar "muito decepcionada com as medidas propostas". O país pode enfrentar uma tarifa de 20% sobre suas exportações para os EUA.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 26, o Ministério da Energia, Comércio e Indústria de Singapura afirmou que as conclusões não levam em conta a estrutura da economia do país. O superávit comercial global de Singapura é resultado de uma economia aberta e orientada para o mercado, disse o ministério.

"As políticas econômicas de Singapura não protegem nosso mercado interno nem subsidiam a indústria manufatureira voltada à exportação", afirmou. O órgão acrescentou que já respondeu às preocupações do USTR e continuará negociando para defender uma alíquota menor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autoridades de Taiwan e do Vietnã adotaram um tom mais otimista. Taiwan disse estar confiante de que manterá a atual tarifa de 15% imposta pelos EUA e que seguirá buscando preservar os termos obtidos em acordos anteriores.

O Ministério da Indústria e Comércio do Vietnã ressaltou que a proposta ainda é preliminar. O país se prepara para participar das próximas etapas da investigação e apresentar argumentos contra conclusões que considera imprecisas.

"Vietnã e Estados Unidos trabalham para concluir o mais rápido possível as negociações de um acordo comercial recíproco, justo e equilibrado", afirmou o ministério. Fonte: Dow Jones Newswires.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.