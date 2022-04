Da Redação

Governo vai liberar R$ 1 mil do FGTS; descubra seu saldo

Nesta quinta-feira (17), o governo federal deve anunciar a liberação do saque de até R$ 1 mil por trabalhador, das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Na última semana, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, falaram sobre a ação do governo.

De acordo com Paulo Guedes, os valores devem variar entre R$ 500 e R$ 1 mil, e a medida pode beneficiar aproximadamente 40 milhões de trabalhadores. Os detalhes do cronograma de pagamento devem ser divulgados, nesta quinta-feira, em uma Medida Provisória.

O FGTS é um direito das pessoas que trabalham com carteira assinada. O benefício só pode ser sacado mediante condições específicas, como na aquisição da casa própria ou na aposentadoria.

Enquanto ele não é retirado pelo trabalhador, fica depositado na Caixa Econômica Federal, com rendimento geralmente abaixo da poupança, e é usado em programas de habitação, por exemplo.

Como saber o saldo?

Por SMS

Existem várias formas de acompanhar os depósitos e o saldo total das contas, sendo o recebimento de SMS o mais prático. Para fazer adesão do recebimento de SMS, clique aqui.

Por correspondência

Outra forma de receber o extrato do FGTS é na residência, a cada dois meses. O trabalhador deverá informar seu endereço completo no mesmo link acima, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01.

No site ou aplicativo

A consulta ao saldo pode ser feita ainda pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa, no site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS.

No site da Caixa, é preciso informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha, e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador. É possível usar ainda a Senha Cidadão. A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NIS.

Já o aplicativo pode ser baixado nos seguintes links:

Celulares Android (clique aqui para baixar)

Celulares iOs - Apple (clique aqui para baixar)