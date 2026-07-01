Governo Trump suspende restrições de exportação a modelos de IA da Anthropic

A Anthropic anunciou nesta terça-feira, 30, que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos retirou as restrições de exportação sobre seus modelos de inteligência artificial (IA) Claude Fable 5 e Mythos 5, encerrando o mais recente impasse entre a empresa e o governo do presidente Donald Trump.

"Somos gratos aos nossos usuários pela paciência e a todos que trabalharam conosco para restabelecer os modelos", afirmou a Anthropic em publicação na rede social X.

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No início deste mês, a empresa havia suspendido o acesso ao Fable 5 e ao Mythos 5 para cumprir uma diretriz do governo dos Estados Unidos baseada em "autoridades de segurança nacional".

Segundo a Anthropic, a determinação exigia a suspensão do acesso aos modelos por "qualquer cidadão estrangeiro, dentro ou fora dos Estados Unidos, incluindo funcionários estrangeiros da Anthropic".

A retomada do acesso ocorreu de forma gradual. Na última sexta-feira, 26, a Casa Branca já havia autorizado o uso do Claude Mythos 5 por um pequeno grupo de empresas de segurança cibernética do país, mas ainda mantinha a restrição ao acesso por estrangeiros, suspensa nesta terça-feira.

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Segundo o secretário de Comércio, Howard Lutnick, pelo acordo anunciado a Anthropic corrigirá falhas que pesquisadores da Amazon utilizaram para contornar as salvaguardas do Fable, uma versão pública do modelo Mythos, capaz de realizar ataques cibernéticos. Essas proteções são consideradas essenciais para que a empresa possa lançar o modelo publicamente.

"Nas últimas duas semanas, trabalhamos em estreita colaboração com a Anthropic para analisar e aprovar o Fable 5, a fim de garantir alinhamento em todo o governo dos EUA e fortalecer a liderança americana em IA", escreveu Lutnick no X.

Após o acordo, a Anthropic informou que começaria a restaurar o acesso aos modelos a partir desta quarta-feira, 1º de julho, após uma interrupção de duas semanas e meia.