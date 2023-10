Governo tem total confiança em relatório de Eduardo Braga sobre a tributária, diz Randolfe

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse nesta quinta-feira, 26, que "o governo tem total confiança" no relatório da reforma tributária apresentado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM).

continua após publicidade

"O governo tem total confiança no relatório do senador Eduardo Braga. O governo tem total confiança nos dois relatores, tanto o senador Eduardo Braga, quanto o deputado Aguinaldo Ribeiro. O governo saúda a apresentação do relatório e saudará a aprovação no Senado em tempo hábil para termos a reforma tributária promulgada ao final deste ano", afirmou o líder do governo.

Randolfe disse que a aprovação da reforma "representará um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 10% e será uma grande realização do governo do presidente Lula depois de mais de 35 anos" de discussão de uma reforma.

continua após publicidade

O líder do governo, porém, reforçou que o texto ainda deve ser discutido pelos parlamentares e deve passar por mudanças até o fim da tramitação. Randolfe indicou que "eventuais ajustes" ainda devem ser discutidos.

"Não é o fim dessa discussão. O texto ainda voltará à Câmara e deverá ser confrontado com o outro texto que está em curso na Câmara. Ainda é cedo para o governo dizer, diante do texto da reforma tributária, quais os esforços fará. Para o governo, no momento, o fundamental é termos o texto da reforma tributária promulgado pelas duas Casas do Congresso", afirmou Randolfe.