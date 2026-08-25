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ECONOMIA

Governo soltará decreto zerando IPI, diz ministro da Fazenda

Escrito por Marianna Gualter e Daniel Tozzi Mendes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 25, que o governo vai soltar um decreto zerando o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). "Eu ouvi falar que a indústria paga muito tributo. Nós vamos soltar um decreto zerando o IPI do País. A indústria não vai acumular crédito como hoje acumula. O tributo vem por fora, vai ficar disponível para todo consumidor saber o quanto está pagando de tributo, como imposto sobre valor agregado, como acontece nas boas economias do mundo", disse o ministro.

Durigan disse que muita gente fala contra a reforma tributária, mas que ela foi a "melhor resposta que o País deu" a um sistema tributário que é historicamente ruim.

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Ponderou, na sequência, que o Ministério da Fazenda enviou um texto com menos exceções do que o que foi aprovado pelo Congresso. "Sempre o nosso esforço foi esse, aprovar uma reforma tributária de maneira que a gente amplie a barra de arrecadação, acabando com sonegação, acabando com privilégio, de modo que a gente tenha uma alíquota na reforma tributária para todo mundo. Essa é a primeira grande resposta para a produtividade."

As declarações foram realizadas em evento organizado pela revista Exame e o Movimento Brasil Competitivo (MBC) em São Paulo, com coordenadores de campanha dos candidatos à Presidência da República.

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IPI/REDUÇÃO/GOVERNO/DECRETO/DURIGAN
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