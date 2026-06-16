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Governo retira urgência de PL sobre escala 6x1; medida destrava pauta da Câmara

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 17:47:00 Editado em 17.06.2026, 01:30:35
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O governo enviou nesta terça-feira, 16, uma mensagem ao Congresso Nacional em que pede a retirada da urgência constitucional sobre o projeto de lei (PL) que acaba com a escala 6x1. A matéria estava travando a pauta da Câmara desde 30 de maio e seria votada nesta terça-feira, com a mesma redação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada pelos deputados no final de maio e que agora tramita no Senado.

Com a retirada da urgência, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que a Casa deve focar na votação do projeto de lei que amplia o limite de faturamento do microempreendedor individual (MEI) e a regulamentação da inteligência artificial.

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6X1/JORNADA/PEC/CÂMARA/URGÊNCIA/RETIRADA/GOVERNO
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