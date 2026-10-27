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ECONOMIA

Governo renovará a subvenção de R$ 2,12 do diesel por um mês

Escrito por Mateus Maia e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Ministério do Planejamento e Orçamento anunciou nesta terça-feira, 27, que o governo irá renovar a subvenção de R$ 2,12 por litro do diesel por um mês. De acordo com a Pasta, o impacto fiscal continuará sendo coberto pelas receitas extraordinárias com a exploração de petróleo.

A estimativa da equipe econômica é de que a medida custe cerca de R$ 10,5 bilhões a cada mês.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/DIESEL/SUBVENÇÃO/RENOVAÇÃO
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