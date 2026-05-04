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Governo recorrerá de suspensão do consignado do INSS; 'medida drástica do TCU', diz ministra

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 17:42:00 Editado em 04.05.2026, 17:54:07
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A ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou nesta segunda-feira, 4, que o Tribunal de Contas da União (TCU) adotou uma medida drástica ao suspender o consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo Miriam, o governo vai recorrer ainda nesta segunda contra a medida. Ela afirmou que boa parte das solicitações do TCU já foram atendidas.

"Foi uma medida drástica do TCU. Hoje, devemos entrar no tribunal pedindo a suspensão da cautelar porque as razões exigidas no tribunal na cautelar já estão bastante adiantadas. Das 8 medidas que o tribunal solicita, seis já estão praticamente prontas para serem implementadas pela Dataprev e duas delas dependem dos bancos", declarou Miriam Belchior.

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O TCU decidiu suspender, na última quarta-feira, 29, o consignado do INSS após a identificação de falhas no sistema de créditos para aposentados.

A declaração de Miriam foi feita durante o lançamento do Novo Desenrola, que pretende aprimorar o sistema de renegociação de dívidas iniciado pelo governo em 2023.

De acordo com a ministra da Casa Civil, as medidas anunciadas nesta segunda dialogam com as preocupações listadas pelo TCU.

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consignado DETERMINAÇÃO Governo INSS recurso suspensão TCU
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