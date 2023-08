Governo publicará hoje decreto que autoriza importação da energia da Venezuela, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse à Globonews que o governo vai publicar nesta sexta-feira um decreto autorizando a importação de energia da hidrelétrica de Guri, na Venezuela, interrompida no governo Bolsonaro. Silveira afirmou que será necessário a Venezuela fazer um "retrofit" da linha de transmissão de 700 quilômetros da usina até a divisa do Brasil. Ele estima que as obras podem demorar cerca de um ano.

"Esse será o primeiro passo para a integração de energia da América do Sul. Já temos Argentina, Uruguai e agora Venezuela. É importante para quando tivermos momentos como passamos há dois anos, de muito aperto energético, como estivemos, à beira de um colapso de energia, a energia de Guri poderá ser interligada a todo o Brasil", disse o ministro, que vai participar da Cúpula da Amazônia, em Belém, no Pará.

O fornecimento de eletricidade da Venezuela foi interrompido em 2019, no início do governo Bolsonaro, devido a apagões no país vizinho. Por conflitos ideológicos, a retomada do fornecimento não foi negociada nos últimos quatro anos.

"Por uma questão política, na minha opinião, completamente distorcida do interesse público, se deixou de comprar essa energia de Guri e passou a comprar energia de três térmicas, duas a gás e uma a óleo diesel, colocando mais de 40 caminhões por dia na BR do Estado. Um óleo diesel que é pago por todo consumidor brasileiro", disse o ministro.

Ele afirmou que com a finalização da linha ligando Manaus a Boa Vista, a energia da hidrelétrica de Guri poderá servir para ajudar a dar segurança a todo sistema elétrico nacional. "Em momentos de bonança vamos exportar, em tempos de crise, importamos", concluiu.