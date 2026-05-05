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ECONOMIA

Governo publica decreto que estende prazo para pagamento do consignado de servidores

Escrito por Sandra Manfrini (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 17:52:00 Editado em 05.05.2026, 18:00:47
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O governo federal publicou nesta terça-feira, 5, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o Decreto 12.957 que altera legislação anterior para estender o prazo para pagamento do crédito consignado dos servidores públicos. O prazo foi aumentado de 96 meses para 120 meses, conforme anunciado nesta segunda-feira, 4, no rol das medidas do Novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo.

Foram promovidas várias mudanças no crédito consignado do INSS e de servidores públicos.

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Além de aumentar o prazo para pagamento do empréstimo, no caso dos servidores, o governo diminuiu o limite de consignação total de 45% para 40% da renda.

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