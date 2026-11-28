O governo prorrogou por mais 30 dias a subvenção econômica de R$ 2,12 por litro de óleo diesel para produtores e importadores do combustível. A portaria foi publicada pelo Ministério da Fazenda na última sexta-feira, 27.

A medida foi inicialmente prevista em medida provisória publicada em maio para mitigar os impactos das oscilações do mercado internacional causadas pelo conflito entre Estados Unidos e Irã. O subsídio já foi prorrogado três vezes desde então.

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Segundo o Ministério da Fazenda, a justificativa para a prorrogação é a continuidade das restrições no mercado internacional de combustíveis. "No Brasil, mais de 25% do consumo doméstico de diesel é atendido por importações, o que eleva a exposição do país às condições externas. A manutenção da subvenção busca atenuar a transmissão dessas pressões aos preços domésticos e contribuir para a estabilidade do abastecimento e para a redução dos impactos sobre os custos de transporte e produção", diz nota divulgada pela pasta.