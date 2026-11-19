O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou em entrevista à GloboNews que o governo deve avançar na contenção das emendas parlamentares impositivas no Orçamento, garantindo o cumprimento das metas fiscais. "Nesse projeto (PLP 299/2026) em particular, estamos fazendo um esforço de aumentar essa base de despesas que podem sofrer contenção", comentou Moretti. "Uma dessas medidas, que foi aprovada ontem, pega justamente as chamadas despesas obrigatórias com controle de fluxo. Entre elas, as emendas impositivas. Então sim, as emendas são parte desse esforço de aumentar a nossa contenção fiscal", acrescentou o ministro.

E defendeu: "Vamos seguir com esse debate respeitosamente com o Congresso, é preciso qualificar ainda mais as emendas, é preciso que elas contribuam com esse esforço fiscal que nós estamos fazendo."

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Questionado sobre a reação de setores da esquerda em oposição ao projeto, Moretti ressaltou que os incômodos que surgiram na apresentação da proposta ficaram para trás, junto com a desinformação acerca do PLP.

O chefe do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) também disse que tem uma relação harmoniosa com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, descrevendo-o como um grande parceiro no esforço de consolidação fiscal.