Governo poderá apoiar PL dos agrotóxicos se houver adequação, diz Fávaro

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Caio Spechoto (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse nesta terça-feira, 30, que o governo poderá apoiar o projeto que altera as regras sobre registros de agrotóxicos no Brasil. A proposta foi aprovada pela Câmara em 2022, sob críticas de ambientalistas. Setores de esquerda, principalmente, chamam o texto de "PL do veneno".

continua após publicidade

Ele deu as declarações a jornalistas depois de uma reunião sobre o assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Também participaram congressistas ligados ao agronegócio e o petista Fabiano Contarato (ES), relator da proposta no Senado.

continua após publicidade

Favaro disse que é possível fazer ajustes no projeto. "De uma forma que venha a adequar a legislação, o governo apoia", afirmou. "Ninguém é a favor de produtos cancerígenos, que afetem gravemente o meio ambiente", disse o ministro.