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Governo planeja investir R$ 46,3 mi em plataforma de gerenciamento de dados em data centers

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Ministério das Comunicações informou nesta segunda-feira, 9, que o governo federal planeja investir R$ 46,3 milhões no desenvolvimento de uma plataforma de gerenciamento e distribuição de dados entre mini data centers no Brasil.

Batizado de Prisma, o projeto utilizará inteligência artificial para identificar onde e como os dados devem ser processados, distribuindo automaticamente os recursos computacionais entre diferentes infraestruturas.

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Na prática, o Executivo espera que a tecnologia reduza gastos com energia e custos operacionais, acelere o acesso às informações e aumente a proteção de dados estratégicos.

Os recursos serão administrados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e o projeto será executado pelo Centro Brasileiro de Inovação em Tecnologias da Informação e da Comunicação (CPQD). O prazo de execução é de 36 meses, a partir da celebração do convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação entre a Finep e o CPQD.

O ministro das Comunicações, Frederico Filho, afirmou que o projeto possibilitará maior autonomia e soberania no tratamento de dados no País. "Investir em tecnologia nacional é garantir que o Brasil tenha mais autonomia para proteger suas informações e desenvolver soluções para os desafios do futuro. Estamos fortalecendo a inovação brasileira e criando condições para uma infraestrutura digital mais moderna, segura e sustentável, reduzindo nossa dependência de tecnologias desenvolvidas no exterior", afirmou em nota.

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