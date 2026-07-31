Governo oficializa prorrogação do Desenrola até 31 de agosto de 2026

O governo federal oficializou nesta sexta-feira, 31, a prorrogação do novo programa de renegociação de dívidas, o Desenrola 2.0, até o próximo dia 31 de agosto. A portaria, assinada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, será publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) ainda hoje.

Segundo a portaria, a extensão do prazo será aplicada exclusivamente às instituições financeiras que tenham celebrado, até 30 de julho de 2026, no mínimo, mil operações de crédito com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO) no âmbito do programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lançada em maio deste ano, a atual edição do Desenrola tinha previsão de durar 90 dias, com encerramento previsto para a próxima segunda-feira, 3 de agosto. Na terça-feira, 28, o titular da Fazenda confirmou que a extensão seria feita até o fim da vigência da medida provisória (MP) que instituiu o programa, no último dia do mês de agosto.

Durigan afirmou que a extensão do Desenrola não terá impacto econômico, pois os recursos que foram mobilizados serão suficientes para prosseguir com as renegociações nos próximos 30 dias. O FGO é usado pelo governo para dar garantia às novas operações de crédito. Assim, os bancos quitam a dívida antiga e fazem uma nova operação, com juros mais baixos, tendo o fundo como avalista.

O ministro informou que 2,5 milhões de pessoas renegociaram as dívidas bancárias e pagaram à vista; mais de 1,6 milhão renegociaram e estão pagando a renegociação parcelada; e outros 5 milhões de pessoas foram desnegativadas por aquele pequeno valor (até R$ 100) que deviam às instituições financeiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Com esse mês adicional, a gente certamente, batendo a nossa meta, atingirá um total de 10 milhões de pessoas beneficiadas. E esse adicional de tempo, sem custo fiscal para a União, é mais uma oportunidade - a pedido dos bancos, a pedido dos interessados -, para que eles possam dar curso e fazer as renegociações para aproveitar o Desenrola", completou o ministro.