Governo nomeia novo diretor de Administração e Finanças do Dnit

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou o engenheiro civil Marcos de Brito Campos Júnior para exercer o cargo de diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), vinculado ao Ministério dos Transportes. O decreto da nomeação está no

desta quinta-feira, 26. A indicação de Marcos de Brito Campos Júnior para o posto foi aprovada pelo Senado no mês passado, depois de passar por sabatina em comissão na Casa. Ele estava trabalhando no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), já atuou em projetos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba (Codevasf) e da Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco e foi professor do ensino superior.