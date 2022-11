Governo mantém mistura de biodiesel ao diesel em 10% até 31 março de 2023

Denise Luna (via Agência Estado)

O Ministério de Minas e Energia (MME) decidiu manter a mistura de 10% do biodiesel ao diesel até o dia 31 de março de 2023, visando dar mais previsibilidade e garantia ao abastecimento, segundo decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em reunião realizada na tarde desta segunda-feira, 21.

A partir de 1º de abril do ano que vem, a mistura poderá subir para 15%, segundo o CNPE, cumprindo o previsto no programa do biodiesel criado em 2018. O órgão indicou, porém, que "admite qualquer rota tecnológica de produção", abrindo espaço para a inserção do diesel RX da Petrobras, que tem apenas 5% de parcela renovável.

A medida desagradou o setor de biodiesel, que já havia conseguido apoio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para que o diesel RX da Petrobras não fosse adotado no programa de mistura ao diesel, por não se totalmente renovável