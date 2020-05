Governo libera R$ 5 bilhões para financiamento da infraestrutura turística

O governo federal liberou R$ 5 bilhões em favor de "Operações Oficiais de Crédito" para o financiamento da infraestrutura turística nacional. A abertura do crédito extraordinário consta da Medida Provisória 963/2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (8). O ato cita que a aplicação dos recursos é vinculada ao chamado Programa Hora do Turismo, do Ministério do Turismo, e que os valores estão sob a supervisão do Fundo Geral de Turismo (Fungetur).