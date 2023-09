Governo japonês avalia que economia mantém recuperação moderada

A economia do Japão manteve um "ritmo moderado" de recuperação do crescimento em setembro, segundo relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 26, pelo governo daquele país. Entretanto, o documento elevou sua avaliação para o lucro empresarial pela primeira vez desde março de 2022, conforme a

, e indicou que este setor está "melhorando como um todo". No relatório, o governo japonês indica que o consumo privado, os investimentos empresariais, as exportações e a produção industrial vêm acelerando recentemente. Além disso, o levantamento constata que a situação do emprego demonstra melhora no país e que os preços ao consumidor estão aumentando. O governo japonês espera que a economia mantenha o ritmo de recuperação moderada no curto prazo, porém, alerta que a desaceleração de economias estrangeiras poderá pressionar a economia do Japão - incluindo efeitos do aperto monetário global e temores sobre a recuperação da China. "Ainda, deve-se dar total atenção aos aumentos de preços e a volatilidade nos mercados financeiros e de capitais", conclui o relatório.