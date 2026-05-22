Governo federal contratou R$ 240 bi em investimentos em rodovias, diz ministro dos Transportes

O ministro dos Transportes, George Santoro, disse que o governo contratou, em três anos, R$ 240 bilhões em obras rodoviárias e construiu um ambiente favorável para a atração de investidores. Durante participação no fórum da Esfera, realizado no Guarujá, Santoro citou como exemplo o leilão, marcado para quinta-feira, da Rota dos Sertões, a 24ª licitação da gestão atual.

Ele frisou que, com bons projetos e regulação adequada, sempre haverá investidores interessados.

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"Essas obras já estão andando. São contratos com maturação de no máximo três anos", afirmou Santoro, referindo-se ao volume de investimentos contratados durante o atual mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No mesmo painel, o senador Marcos Rogério (PL) afirmou que a infraestrutura precisa puxar os investimentos em direção à nova economia, mais conectada e digitalizada. "Não tem como falar em nova economia sem falar em infraestrutura, é o caminho que leva a isso", pontuou o parlamentar.

Ele acrescentou que os gargalos de infraestrutura não impedem, mas elevam o custo do escoamento da produção nacional.

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O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho, observou que o papel do órgão é cobrar tanto o planejamento quanto a execução dos projetos de infraestrutura para evitar a paralisação de obras, que se tornou um "desafio imenso". "A ideia é avançar na agenda de infraestrutura de longo prazo no País", afirmou.

*Os repórteres viajaram a convite da Esfera Brasil