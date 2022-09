Governo está 'apertando' o BNDES para uma 'despedalada final', afirma Guedes

Gabriel Vasconcelos e Vinicius Neder (via Agência Estado)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira, 14, que o governo está "apertando" o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para uma "despedalada" final. "São R$ 90 bilhões que faltam. O presidente do BNDES já separou o dinheiro, mas há corporativismo", disse o ministro. Guedes fazia referência à devolução ao governo de empréstimos feitos pelo Tesouro ao BNDES entre 2009 a 2014, R$ 440 bilhões. Segundo ele, os recursos devolvidos serão utilizados para reduzir a dívida pública.

"Se o BNDES devolve o dinheiro, voltamos com a (relação) dívida/PIB para o mesmo patamar que estava quando nós chegamos, de 76,5% do PIB. Podemos falar para filhos e netos que enfrentamos duas guerras sem deixar conta", continuou.

Segundo o ministro, o BNDES "não é mais o Recreio dos Bandeirantes (bairro da zona oeste do Rio), nem o parque dos campeões nacionais". A fala vem em linha com o discurso da pasta chefiada por Guedes para o BNDES desde o início do governo.

Guedes falou a empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), no centro da capital fluminense.