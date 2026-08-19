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Governo espera US$ 90 bi de superávit comercial em 2026, diz ministro da Indústria e Comércio

Escrito por Marianna Gualter, Mateus Maia e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou, nesta quarta-feira, 15, que o governo espera chegar a US$ 90 bilhões de superávit da balança comercial em 2026, porque conseguiu expandir as exportações para outras regiões mesmo com tarifas dos Estados Unidos.

"Brasil vem conseguindo ocupar esse espaço e superar inclusive as marcas anteriores. Nós estamos no terceiro ano batendo recorde na balança comercial. Primeiro ano foram US$ 98 bilhões, o segundo ano caiu para US$ 60 bilhões e esse ano deve ficar de novo US$ 90 bilhões", afirmou durante discurso no painel de encerramento da 5ª edição do Fórum Saúde, promovido pela farmacêutica EMS em parceria com o think tank Esfera Brasil, em Brasília.

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Durante o evento, ele defendeu que as indústrias da saúde e defesa são áreas estratégicas.

Ainda sobre o tarifaço, segundo ele, o que foi perdido de vendas para os norte-americanos foi compensado por uma expansão em negócios para outros países.

"Nós conseguimos a expansão de 10,5% do comércio exterior para 57 países. Aquilo que nós perdemos na exportação para os Estados Unidos e América, a gente conseguiu expandir para outras nações", completou.

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