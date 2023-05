Governo encaminha texto do projeto de lei sobre valorização do salário mínimo ao Congresso

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O governo federal enviou ao Congresso Nacional o texto do projeto de lei (PL) que dispõe sobre a política de valorização do salário mínimo. O Diário Oficial da União desta sexta-feira, 5, traz a mensagem de encaminhamento do PL.

continua após publicidade .

O texto integral da proposta ainda não foi divulgado.

Conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) noticiou, o PL foi assinado na quinta-feira.

continua após publicidade .

A proposta é de uma política de valorização do salário mínimo semelhante à adotada durante os primeiros governos petistas. Ou seja, deve levar em conta a inflação e o crescimento do PIB de 2 anos anteriores.