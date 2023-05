Governo encaminha ao Congresso texto de Projeto de Lei sobre voto de qualidade do Carf

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o texto do "projeto de lei PL que disciplina a proclamação de resultados de julgamentos, na hipótese de empate na votação no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e dispõe sobre conformidade tributária no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e sobre o contencioso administrativo fiscal de baixa complexidade". A mensagem de envio do projeto está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 5.

O texto do PL ainda não foi divulgado, mas ainda em abril, o governo tinha anunciado a decisão de transformar a Medida Provisória que retoma o voto de desempate a favor da Receita Federal em julgamentos do Carf em projeto de lei com urgência constitucional.

A retomada do voto de qualidade faz parte do pacote anunciado em janeiro pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação do governo e reduzir o déficit das contas públicas.