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Governo edita Decreto com retomada do Desenrola Rural

Escrito por Sandra Manfrini (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 18:04:00 Editado em 05.05.2026, 18:13:52
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O governo federal publicou o Decreto 12.956, que trata do novo Desenrola Rural, programa para renegociação de dívidas voltado a agricultores familiares, que prevê descontos para liquidação de dívidas provenientes no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Os detalhes da retomada do programa foram antecipados nesta segunda-feira, 4, pelo Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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O Decreto está publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), que circula nesta terça-feira.

O novo Desenrola Rural foi anunciado nesta segunda-feira, 4, pelo governo federal. O pedido de renegociação das dívidas poderá ser feito pelos agricultores até o dia 20 de dezembro de 2026. A primeira edição do Desenrola, de fevereiro a dezembro de 2025, alcançou R$ 23 bilhões em renegociações de dívidas, atendendo a 507 mil agricultores. A expectativa do governo é de que agora o programa poderá chegar a mais 800 mil agricultores, alcançando ao todo 1,3 milhão de produtores.

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