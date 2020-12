Governo e oposição dos EUA sinalizam avanços nas negociações por novo pacote - TNOnline

Continua após publicidade

O impasse partidário a respeito da nova rodada de estímulos fiscais nos Estados Unidos pacote mostrou indícios de avanços nesta quarta-feira, com os republicanos dizendo que viram sinais de que os democratas buscavam um acordo.

O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, afirmou que os líderes oposicionistas "sinalizaram uma nova disposição para se engajar de boa fé". Na noite de segunda-feira, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, enviaram a McConnell uma nova proposta de alívio fiscal, cujo conteúdo eles se recusaram a divulgar.

Líder da maioria na Câmara, Steny Hoyer destacou que tinha esperança de que, nos próximos dias, "seremos capazes de chegar a um acordo sobre um projeto de lei que responda a essas grandes crises, pelo menos no curto prazo termo ", referindo-se à necessidade de ajudar os governos estaduais e locais e as pequenas empresas, entre outras coisas.

Hoyer disse que havia falado com McConnell e que os dois concordaram que a legislação deveria ser apresentada antes do final da próxima semana.

Os democratas haviam se unido anteriormente em torno de um projeto de lei de US$ 2,4 trilhões aprovado na Câmara, que contém medidas que incluem financiamento para governos estaduais e locais e apoio alimentar, entre outros, que as propostas do Partido Republicano excluíram. Mas na terça-feira, um novo grupo bipartidário revelou uma proposta de alívio de curto prazo de US $ 908 bilhões, que eles disseram ter como objetivo ajudar o país a sobreviver ao recente aumento nacional da pandemia até março.