Governo dos EUA reduzirá taxa de hipoteca de residências com seguro da FHA

O governo dos Estados Unidos anunciou que reduzirá a taxa da hipoteca de residências com seguro da Federal Housing Administration (FHA) em 0,30 ponto porcentual, de 0,85% para 0,55%, para novos mutuários. Segundo nota da Casa Branca, essa ação deve beneficiar aproximadamente 850 mil compradores e proprietários de casas em 2023, fazendo com que ambos os grupos economizem cerca de US$ 800 por ano.

Devido a impactos provocados pela pandemia de covid-19, o comunicado justifica a criação da ação baseando-se na dificuldade que muitos compradores de suas primeiras casas têm enfrentado recentemente.

Casas com seguro da FHA são destinadas a compradores de menor poder aquisitivo, o que representou cerca de 7,5% dos imóveis vendidos no quarto trimestre de 2022 nos EUA, de acordo com a nota.