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Governo diz que custo mensal de subvenção à gasolina é de R$ 272 mi para cada R$ 0,10

Escrito por Renan Monteiro e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 16:04:00 Editado em 13.05.2026, 16:13:18
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O governo federal detalhou no período da tarde desta quarta-feira, 13, que está estimada uma despesa mensal de R$ 272 milhões para cada R$ 0,10 de subvenção no litro de gasolina. No caso do litro do diesel, o custo por mês foi calculado em R$ 492 milhões para cada R$ 0,10 de subvenção. O dispêndio será compensado pela receita da União por meio de dividendos, royalties e participação tem crescido com o aumento da cotação do petróleo no mercado internacional.

O Executivo alega que haverá neutralidade fiscal. Foi anunciado no período da tarde que até R$ 0,8925 por litro da gasolina serão subsidiados, em portaria a ser regulamentada. Além disso, foi anunciado também que até R$ 0,3515 por litro de diesel serão subsidiados.

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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a nova subvenção terá início pela gasolina, que ainda não teve nenhum tipo de subsídio ou corte de tributos desde a eclosão da guerra. A nova subvenção também pode valer para diesel após fim dos subsídios já em vigor.

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, declarou que os preços do diesel se estabilizaram, mas ainda estão em nível acima do pré-guerra, em referência ao conflito no Oriente Médio. Os preços dos combustíveis vêm sendo pressionados pela alta no preço do petróleo.

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