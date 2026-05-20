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Governo de São Paulo assina contrato da PPP de travessias hídricas

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 13:29:00 Editado em 20.05.2026, 13:38:16
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O governo de São Paulo assinou o contrato da parceria público-privada (PPP) do sistema de travessias hídricas com o consórcio AcquaVias SP Travessias SPE S.A. A concessão, válida por 20 anos, prevê R$ 2,5 bilhões em investimentos para renovar a infraestrutura, os terminais e a frota que atende o litoral, a Grande São Paulo e o Vale do Paraíba.

O leilão foi realizado em 13 de novembro de 2025. A AcquaVias SP/Internacional Marítima venceu a disputa ao oferecer desconto de 12,60% sobre a contraprestação pública anual, estimada em R$ 413 milhões.

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O consórcio é formado por BK Consultoria e Serviços, Internacional Marítima, Rodonave Navegações, Zetta Infraestrutura e Participações S.A. e Innovia Soluções Inteligentes.

Ao todo, o projeto contempla 14 travessias hídricas, responsáveis pelo transporte de cerca de 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano. A operação ficará sob regulação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

A PPP prevê a aquisição de 45 novas embarcações, entre modelos elétricos, híbridos e de baixo consumo.

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A iniciativa é conduzida pelas secretarias de Parcerias em Investimentos e de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No litoral, serão contempladas as travessias São Sebastião-Ilhabela, Santos-Vicente de Carvalho, Santos-Guarujá, Bertioga-Guarujá, Cananéia-Continente, Cananéia-Ilha Comprida, Cananéia-Ariri e Iguape-Juréia.

Na Grande São Paulo, o pacote inclui Bororé-Grajaú, Taquacetuba-Bororé e João Basso-Taquacetuba. No Vale do Paraíba, serão atendidas as travessias de Porto Paraitinga, Porto Varginha e Porto Natividade da Serra.

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A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, já afirmou ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que as gratuidades e isenções tarifárias das balsas serão mantidas. "A política tarifária permanecerá a mesma porque o sistema é deficitário. Por isso, precisa de uma contraprestação do Estado para garantir a qualidade do serviço", disse.

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HIDROVIAS/SP/PPP/TRAVESSIAS/ASSINATURA
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