Governo da Holanda planeja reduzir participação no ABN Amro para 10,5%
O governo da Holanda pretende reduzir sua participação no banco ABN Amro para 10,5%, dando continuidade ao processo de venda da fatia acumulada durante a crise financeira global. O ABN Amro informou nesta quarta-feira, 7, que a NLFI - gestora dos interesses financeiros do Estado holandês - anunciou a intenção de diminuir a participação do governo dos atuais 20,7%.
O ABN Amro foi estatizado em 2008, após a crise. O governo voltou a listar o banco em bolsa em 2015 e, nos últimos anos, vem reduzindo a participação em etapas, inclusive participando dos programas de recompra de ações do grupo.
O anúncio desta quarta marca a quinta vez que o Estado decide diminuir sua fatia.
A última venda havia sido anunciada há cerca de 12 meses, quando a participação caiu para 20,7%, ante 30,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.
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