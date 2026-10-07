Governo da Holanda planeja reduzir participação no ABN Amro para 10,5%

O governo da Holanda pretende reduzir sua participação no banco ABN Amro para 10,5%, dando continuidade ao processo de venda da fatia acumulada durante a crise financeira global. O ABN Amro informou nesta quarta-feira, 7, que a NLFI - gestora dos interesses financeiros do Estado holandês - anunciou a intenção de diminuir a participação do governo dos atuais 20,7%.

O ABN Amro foi estatizado em 2008, após a crise. O governo voltou a listar o banco em bolsa em 2015 e, nos últimos anos, vem reduzindo a participação em etapas, inclusive participando dos programas de recompra de ações do grupo.

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O anúncio desta quarta marca a quinta vez que o Estado decide diminuir sua fatia.

A última venda havia sido anunciada há cerca de 12 meses, quando a participação caiu para 20,7%, ante 30,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.

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