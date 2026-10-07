Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Governo da Holanda planeja reduzir participação no ABN Amro para 10,5%

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governo da Holanda pretende reduzir sua participação no banco ABN Amro para 10,5%, dando continuidade ao processo de venda da fatia acumulada durante a crise financeira global. O ABN Amro informou nesta quarta-feira, 7, que a NLFI - gestora dos interesses financeiros do Estado holandês - anunciou a intenção de diminuir a participação do governo dos atuais 20,7%.

O ABN Amro foi estatizado em 2008, após a crise. O governo voltou a listar o banco em bolsa em 2015 e, nos últimos anos, vem reduzindo a participação em etapas, inclusive participando dos programas de recompra de ações do grupo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O anúncio desta quarta marca a quinta vez que o Estado decide diminuir sua fatia.

A última venda havia sido anunciada há cerca de 12 meses, quando a participação caiu para 20,7%, ante 30,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ABN AMRO/HOLANDA/GOVERNO/PARTICIPAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV