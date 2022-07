Governo da Alemanha fecha pacote para ajudar Uniper, empresa do setor de energia

Redação (via Agência Estado)

O governo da Alemanha assumirá uma fatia de quase 30% da Uniper, companhia fornecedora do setor de energia, como parte de um pacote motivado pelo salto recente nos preços de gás natural, diante de menores entregas da Rússia, informaram nesta sexta-feira, 22, a empresa e o chanceler do país, Olaf Scholz.

A Uniper era até então a maior importadora na Alemanha de gás russo, usado para abastecer a indústria, gerar eletricidade e aquecer residências. A empresa pediu socorro há duas semanas. Autoridades alemãs logo disseram que iriam ajudar, mas fechar os detalhes levou algum tempo. Um resultado será preços mais altos para os consumidores.

A Uniper já havia revisto em baixa suas perspectivas financeiras, neste ano, apontando para a forte redução das entregas pela estatal russa Gazprom nas últimas semanas, o que levou a empresa a substituir fornecedores, pagando preços bem mais elevados.

Scholz, que interrompeu suas férias de verão para o anúncio, ressaltou a importância da Uniper para a economia alemã. Segundo ele, era necessário estabilizá-la agora. O chanceler disse que uma tarifa extra diante disso será imposta a partir de setembro ou outubro, o que poderá levar a uma alta de 2 centavos de euros por quilowatt hora, impondo custo de 200 a 300 euros a mais por ano sobre a conta de uma família com quatro pessoas. O chanceler prometeu, porém, que haverá mais esforços para proteger as pessoas e as empresas dos preços mais altos de energia.

A Uniper tem como sócio majoritário a Fortum, empresa sediada na Finlândia, que por sua vez tem o governo finlandês como acionista majoritário. Scholz disse que os proprietários na prática farão uma "contribuição substancial" para o resgate, ao reduzir o valor de suas ações diluídas. Com os efeitos do pacote de ajuda, a fatia da Fortum na empresa passará de cerca de 80% a 56%. Fonte: Associated Press.