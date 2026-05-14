TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Governo cria departamento inédito para veículos elétricos dentro do MME

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 14:33:00 Editado em 14.05.2026, 14:43:57
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governo federal criou, via decreto publicado nesta quinta-feira, 14, o Departamento de Eletromobilidade no Ministério de Minas e Energia (MME). Essa unidade ficará responsável, por exemplo, pela proposição, execução e avaliação de políticas públicas sobre as estações de recarga de veículos elétricos, o mercado de baterias para veículos e infraestruturas elétricas associadas.

O departamento também terá a prerrogativa de "promover a eficiência eletroenergética" nas redes elétricas, por meio da "formulação, execução e avaliação de políticas públicas destinadas à gestão da demanda e à integração de recursos energéticos distribuídos", conforme o decreto publicado no Diário Oficial da União. A unidade contará com nove nomes, incluindo o cargo de diretor e coordenador-geral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Plano Decenal de Energia (PDE) estima que a frota de veículos leves eletrificados deverá crescer de "maneira exponencial" no país, podendo atingir 3,7 milhões de unidades até 2035. Nesse parâmetro, a demanda de eletricidade associada ao setor poderá saltar de 627 GWh (gigawatt-hora), em 2025, para 7,8 TWh (Terawatt-hora ) após 10 anos.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia comentado publicamente que estava estudando uma segmentação para cuidar do tema da eletromobilidade na estrutura regimental do Ministério. Outra expertise dessa unidade será "fomentar a integração e a interoperabilidade de baterias, sistemas de geração distribuída e soluções de armazenamento de energia às redes elétricas, em articulação com os órgãos e as entidades competentes", de acordo com o texto.

A chamada Agenda Estratégica Eletroenergética 2026, com as principais ações para garantir o suprimento de energia no país neste ano, prevê que o inédito leilão de bateria para o segundo trimestre. O setor aguarda a publicação das diretrizes para o certame pelo MME, o que havia sido sinalizado para abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja outras atribuições do Departamento de Eletromobilidade

- Articulação com os órgãos e as entidades competentes para estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica no setor de eletromobilidade;

- Apoio ao desenvolvimento de tecnologias nacionais em veículos elétricos, híbridos e movidos a combustíveis sustentáveis;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- ubsídio para o planejamento energético nacional, com vistas a contribuir para a integração da eletromobilidade ao sistema elétrico;

- Proposição, execução e avaliação de políticas públicas destinadas ao reaproveitamento e ao descarte ambientalmente adequado de baterias de veículos elétricos;

- Coordenação de programas e iniciativas de caráter estratégico destinados ao desenvolvimento e à ampliação do ecossistema da mobilidade elétrica no País;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Articulação de políticas públicas relativas à eletromobilidade em âmbito federal, estadual, distrital e municipal e entre os órgãos e as entidades da administração pública federal.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Departamento MME veículos elétricos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV