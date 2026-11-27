Escrito por Flávia Said e Franco Dantas, especial para a AE (via Agência Estado)

As contas do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) tiveram superávit primário de R$ 52,268 bilhões em outubro, após um resultado superavitário de R$ 4,839 bilhões em setembro, informou o Tesouro nesta sexta-feira, 27.

O superávit de outubro veio acima da mediana da pesquisa com o mercado financeiro do Projeções Broadcast, que apontava para um resultado superavitário de R$ 50,000 bilhões. As estimativas para o resultado do mês foram todas superavitárias, de R$ 40,6 bilhões a R$ 51,92 bilhões.

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O resultado primário do mês passado foi melhor do que o registrado em outubro de 2025, quando o saldo nas contas do Governo Central foi positivo em R$ 35,527 bilhões. O superávit de outubro foi o melhor para o mês, na série corrigida pela inflação, desde 2016, quando foi de R$ 66,272 bilhões.

As despesas do Governo Central caíram 0,2% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2025, já contabilizando a inflação do período. As receitas totais tiveram alta real de 5,6%, na mesma base de comparação.

No mês passado, a arrecadação do governo com impostos e contribuições federais somou R$ 293,375 bilhões, recorde para o mês.

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As contas do Tesouro Nacional, incluindo o Banco Central, tiveram superávit primário de R$ 73,700 bilhões em outubro.

A Previdência Social teve déficit primário de R$ 21,432 bilhões em outubro.

Isoladamente, o Banco Central teve déficit de R$ 101 milhões.

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Acumulado

O Governo Central teve déficit primário de R$ 37,887 bilhões no acumulado até outubro de 2026. No mesmo período de 2025, o resultado era negativo em R$ 63,740 bilhões, sem correção pelo IPCA. As despesas tiveram alta real de 4,9% na soma do ano, enquanto as receitas totais também subiram 6,4% acima da inflação.

No acumulado de 12 meses até outubro, o déficit primário do Governo Central somou R$ 35,6 bilhões, o equivalente a 0,27% do Produto Interno Bruto (PIB). As despesas obrigatórias somam 17,45% do PIB, e as discricionárias, 1,72%.

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A meta fiscal de 2026 é de superávit primário de 0,25% do PIB, com tolerância de 0,25 ponto porcentual para mais ou para menos.