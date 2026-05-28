Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Governo Central tem superávit primário de R$ 25,198 bi e melhor resultado para abril desde 2022

Escrito por Flávia Said e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 10:37:00 Editado em 28.05.2026, 10:48:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As contas do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) tiveram superávit primário de R$ 25,198 bilhões em abril, após um resultado negativo de R$ 73,783 bilhões em março, informou o Tesouro nesta quinta-feira, 28.

O resultado primário do mês passado foi maior do que o registrado em abril de 2025, quando o saldo nas contas do Governo Central foi positivo em R$ 18,195 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Esse foi o melhor resultado para meses de abril desde 2022, quando houve superávit de R$ 34,508 bilhões.

O superávit de abril foi maior do que a mediana das previsões do mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um resultado positivo de R$ 24,7 bilhões. As estimativas do mercado, todas de superávit, variavam de R$ 19,5 bilhões a R$ 27,7 bilhões.

Receitas e despesas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As despesas do Governo Central cresceram 3,3% em abril, na comparação com o mesmo mês de 2025, já contabilizando a inflação do período. As receitas totais tiveram alta real de 6,0%, na mesma base de comparação.

No mês passado, a arrecadação do governo com impostos e contribuições federais somou R$ 278,823 bilhões, o maior resultado para meses de abril desde 2000, segundo dados da Receita Federal.

Detalhamento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As contas do Tesouro Nacional, incluindo o Banco Central, tiveram superávit primário de R$ 58,287 bilhões em abril, informou o órgão nesta quinta-feira.

A Previdência Social teve déficit primário de R$ 33,089 bilhões em abril.

Isoladamente, o Banco Central teve déficit de R$ 187 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acumulado

O Governo Central teve superávit primário de R$ 8,677 bilhões no acumulado de 2026 até abril. No mesmo período de 2025, o resultado era positivo em R$ 73,188 bilhões, sem correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As despesas tiveram alta real de 14,2% na soma do ano, enquanto as receitas totais subiram 4,0% acima da inflação.

No acumulado de 12 meses até abril, o déficit primário do Governo Central somou R$ 130,6 bilhões, o equivalente a 0,97% do Produto Interno Bruto (PIB). As despesas obrigatórias somaram 17,75% do PIB, e as discricionárias, 1,73%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A meta fiscal de 2026 é de superávit primário de 0,25% do PIB, com tolerância de 0,25 ponto porcentual para mais ou para menos.

No Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do segundo bimestre, divulgado na semana passada, o governo aumentou a estimativa de superávit primário de 2026, já considerando as exceções para o cumprimento da meta, de R$ 3,5 bilhões, estimado no primeiro relatório, para R$ 4,1 bilhões. Sem deduzir R$ 64,4 bilhões de exceções, o resultado esperado para o ano é negativo em R$ 60,3 bilhões.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
TESOURO/CONTAS PÚBLICAS/ABRIL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV