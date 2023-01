Governo Central tem superávit de R$ 54,086 bilhões em 2022, o primeiro desde 2013

Eduardo Rodrigues e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As contas do Governo Central registraram superávit primário em 2022, o primeiro resultado no azul desde 2013. No ano passado, a diferença entre as receitas e as despesas ficou positiva em R$ 54,086 bilhões, equivalentes a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

continua após publicidade .

O saldo anual - que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central - foi o melhor desempenho desde 2013, quando houve superávit de R$ 72,159 bilhões. O resultado divulgado nesta sexta-feira, 27, sucedeu o déficit de R$ 35,068 bilhões de 2021.

O superávit do ano passado foi maior que a mediana das expectativas do mercado financeiro, de R$ 51 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast. O intervalo ia de R$ 46,900 bilhões a R$ 57,100 bilhões.

continua após publicidade .

Em 2022, as receitas tiveram alta real de 9,7% em relação a 2021. Já as despesas subiram 2,1% no ano passado, já descontada a inflação.

A meta fiscal para 2022 admitia um déficit de até R$ 170,5 bilhões nas contas do Governo Central.

Teto de gastos

continua após publicidade .

As despesas sujeitas ao teto de gastos subiram 12,5% em 2022 na comparação com o executado em 2021, segundo o Tesouro Nacional.

Pela regra do teto, o limite de crescimento das despesas do governo é a variação acumulada da inflação no ano anterior. Porém, como o governo não ocupou todo o limite previsto em anos anteriores, havia na prática uma margem para expansão de até 15,2%.

As despesas do Poder Executivo variaram 12,8% no período (a margem nesse caso era de 15,1%).