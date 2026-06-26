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Governo avalia aumentar teto do MEI para R$ 140 mil, diz ministro

A proposta deve ser enviada ao Congresso nos próximos dias pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 13:14:26 Editado em 26.06.2026, 13:14:21
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Governo avalia aumentar teto do MEI para R$ 140 mil, diz ministro
Autor Foto: Reprodução/Agência Brasil

O governo federal estuda elevar o limite de faturamento do microempreendedor individual (MEI) dos atuais R$ 81 mil para a faixa entre R$ 130 mil e R$ 140 mil por ano, informou nesta sexta-feira (26) o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

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Segundo ele, a proposta deve ser enviada ao Congresso nos próximos dias pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de recompor a inflação acumulada ao longo de quase uma década sem reajustes.

A mudança no valor deverá ser implementada de forma escalonada entre 2027 e 2028, de forma a evitar comprometer o equilíbrio das contas públicas.

“Esta é uma pauta legítima, porque o teto [do MEI] está estagnado desde 2018. Estamos trabalhando com a perspectiva de atualizar esse teto para um patamar entre R$ 130 e 140 mil, que é mais ou menos a reposição da inflação”, disse Moretti ao garantir que tudo será feito levando em conta a questão da responsabilidade fiscal.

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“Fazendo de forma escalonada, a gente consegue absorver isso nas contas públicas”, complementou.

Informações: Agência Brasil

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Bruno Moretti Faturamento Governo Federal Inflação MEI reajuste fiscal
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