Governo articula programa de habitação em parceria com Estados e municípios

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) está trabalhando no lançamento de um novo programa de habitação, derivado do Casa Verde e Amarela, agora em parceria com os governos estaduais e municipais.

Quem revelou a iniciativa foi o Secretário Nacional de Habitação, Alfredo dos Santos, que participou do Fórum Brasileiro das Incorporadoras, organizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

"Estamos lançando um subprograma de financiamento habitacional", contou Santos. Segundo o secretário, a iniciativa é destinada às famílias com renda inferior a R$ 2,5 mil e prevê que os subsídios referentes à parcela de entrada - equivalentes a 20% do valor do imóvel - serão aportados pelos governos estaduais e prefeituras.

Santos explicou que os subsídios permitirão a essas famílias assumirem a compra do imóvel sob um nível menor de endividamento, o que reduzirá as chances de inadimplência no futuro. "Melhora a entrada das famílias e diminui os riscos do agente financeiro", afirmou.

A Caixa Econômica Federal, responsável pela operação do Casa Verde e Amarela e por programas habitacionais regionais, financia até 80% do valor das unidades, enquanto os 20% restantes precisam ser aportados pelos próprios mutuários.