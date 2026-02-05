Leia a última edição
Governo argentino anuncia acordo comercial e de investimentos recíprocos com os EUA

Escrito por Matheus Andrade, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 16:13:00 Editado em 05.02.2026, 16:20:16
O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, anunciou nesta quarta-feira, 5, que o país assinou um "Acordo de Comércio e Investimento Recíproco" junto aos Estados Unidos. Em uma postagem na rede social X, o diplomata fez o anúncio junto à a foto de uma delegação argentina em Washington, além de agradecer ao Representante de Comércio americano por "construirmos juntos este importante acordo".

Os detalhes do acerto não foram divulgados, mas a questão foi tratada entre o presidente argentino, Javier Milei, e o homólogo norte-americano, Donald Trump, em algumas ocasiões.

