Governo argentino anuncia acordo comercial e de investimentos recíprocos com os EUA
Escrito por Matheus Andrade, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 16:13:00 Editado em 05.02.2026, 16:20:16
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, anunciou nesta quarta-feira, 5, que o país assinou um "Acordo de Comércio e Investimento Recíproco" junto aos Estados Unidos. Em uma postagem na rede social X, o diplomata fez o anúncio junto à a foto de uma delegação argentina em Washington, além de agradecer ao Representante de Comércio americano por "construirmos juntos este importante acordo".
Os detalhes do acerto não foram divulgados, mas a questão foi tratada entre o presidente argentino, Javier Milei, e o homólogo norte-americano, Donald Trump, em algumas ocasiões.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Últimas em Economia
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade