Governo argentino anuncia acordo comercial e de investimentos recíprocos com os EUA

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, anunciou nesta quarta-feira, 5, que o país assinou um "Acordo de Comércio e Investimento Recíproco" junto aos Estados Unidos. Em uma postagem na rede social X, o diplomata fez o anúncio junto à a foto de uma delegação argentina em Washington, além de agradecer ao Representante de Comércio americano por "construirmos juntos este importante acordo".

Os detalhes do acerto não foram divulgados, mas a questão foi tratada entre o presidente argentino, Javier Milei, e o homólogo norte-americano, Donald Trump, em algumas ocasiões.