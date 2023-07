Governo aprova concurso público para a CVM

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) recebeu aprovação para realizar um concurso público a fim de completar seu quadro de funcionários. Estão vagos 30 cargos de inspetor, 55 de analista e 102 de agente executivo, conforme a autarquia.

continua após publicidade

O déficit equivale a aproximadamente 30% do pessoal, na comparação com dez anos atrás, de acordo com declarações do presidente da autarquia, João Pedro Nascimento.

"É com grande satisfação que recebo a informação, diretamente da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e do secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, a respeito da aprovação de concurso público para a CVM", disse Nascimento em nota.

continua após publicidade

"Desde a minha chegada à autarquia, há um ano, eu tenho dito que tudo são pessoas. A CVM tem buscado as interlocuções cabíveis junto ao governo federal para ampliação do seu orçamento, melhorias tecnológicas e, acima de tudo, a valorização das pessoas."