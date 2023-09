Governo apresenta novo PAC a embaixadores e cita importância de investimentos estrangeiros

Exatamente um ano e dois meses após o ex-presidente da República Jair Bolsonaro reunir diplomatas estrangeiros no Palácio do Planalto para apresentar suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu nesta segunda-feira, 18, embaixadores no Itamaraty para "vender" as oportunidades de investimentos em projetos e obras da nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

continua após publicidade

O governo lançou o PAC em 11 de agosto, em evento no Rio de Janeiro, com uma carteira de investimentos de R$ 1,7 trilhão, ou cerca de US$ 347 bilhões, em sua maior parte privados. Na cerimônia, o presidente Lula prometeu que o governo iria lançar o programa em todos os Estados do País.

Dessa vez, o mestre de cerimônias foi o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, já que Lula cumpre agenda nos Estados Unidos para participar da 78ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A previsão de retorno do chefe do Executivo é quinta-feira, 21.

continua após publicidade

A ministra substituta das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, convidou os investidores e governos parceiros a participarem do plano de desenvolvimento do Brasil, que será feito a partir da promoção de equidade social e eficiência produtiva. "A formação do capital humano e estímulo à inovação integram-se na política de investimentos do País de forma a contribuir para o aumento da produtividade, emprego e renda", disse.

Segundo ela, o Brasil não pode se desenvolver sozinho e, para isso, é preciso de uma integração de infraestrutura e energia com os países vizinhos. "Estamos dispostos e prontos a contribuir com o PAC em missões ao exterior", afirmou.

O subchefe da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Maurício Muniz, reiterou a importância de investimentos estrangeiros para a realização do programa.

continua após publicidade

Na fala, ele citou que a previsibilidade é uma das principais características para atrair investimentos e organizar o governo.

Dessa forma, as empresas estrangeiras poderão participar de consórcios, leilões do PAC e compras governamentais.