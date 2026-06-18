Governo anuncia novos mecanismos contra mercado ilegal de bets nesta sexta-feira

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, anunciam nesta sexta-feira, às 10h, medidas para enfrentamento ao mercado ilegal de bets.

Ontem, em participação durante comissão na Câmara, Durigan disse que sairiam novas medidas contra as bets ilegais nos "próximos dias". Os ministros que participarão do anúncio amanhã estiveram reunidos nesta tarde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada.