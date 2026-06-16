Governo alemão rejeita oferta do UniCredit por ações do Commerzbank

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O governo alemão rejeitou uma oferta do UniCredit para adquirir ações do Commerzbank, alegando que o banco italiano adotou uma postura "agressiva".

Em comunicado, o governo afirmou nesta terça-feira (16) que seu comitê diretor apoia a estratégia de independência do Commerzbank e, por isso, rejeitou a proposta do UniCredit de ampliar a troca de ações na instituição alemã.

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A Alemanha detém quase 13% do Commerzbank.

Segundo o governo, o Commerzbank tem papel relevante no financiamento da economia alemã, especialmente do segmento de médias empresas, e também é importante como empregador, com presença em Frankfurt.

"O comitê diretor apoia a estratégia de independência do Commerzbank AG e rejeita a abordagem agressiva do UniCredit", disse o governo.

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Além disso, a oferta não seria financeiramente viável, segundo o governo, por não embutir um prêmio considerado adequado sobre o preço das ações do Commerzbank. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.