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Governo ainda planeja ter leilão dos portos de Mucuripe, de Salvador e Itaqui, diz ministro

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou nesta quinta-feira, 17, que o governo federal ainda planeja a realização dos leilões dos terminais portuários de Mucuripe (CE), de Salvador (BA) e de Itaqui (MA).

"Ainda este ano teremos alguns ativos que estarão na B3, provavelmente no Porto de Mucuripe, de Salvador e de Itaqui e mais um grande pipeline aprovado e enviado para a Antaq para o próximo ciclo", afirmou durante fala na abertura do Sul Export.

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A expectativa da Pasta é utilizar os certames para atrair investimentos privados voltados à ampliação da capacidade operacional, modernização de instalações e aumento da eficiência logística dos portos organizados.

O terminal de Mucuripe está localizado em uma área considerada estratégica para a movimentação de combustíveis e granéis líquidos no Nordeste. O porto também é utilizado para operações de apoio à cadeia de petróleo e gás e para movimentação de cargas destinadas ao mercado regional.

Já o Porto de Salvador é um dos principais corredores logísticos da Bahia, com operações voltadas para contêineres, carga geral e apoio ao comércio exterior. O complexo tem papel relevante no escoamento da produção industrial e agrícola do Estado.

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Em Itaqui, o governo busca ampliar a capacidade de um dos principais portos públicos do Arco Norte. O complexo é considerado estratégico para o escoamento de grãos, combustíveis e outras cargas destinadas tanto ao mercado interno quanto às exportações.

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PORTOS/LEILÃO/GOVERNO/PLANOS/TOMÉ FRANCA
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